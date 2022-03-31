美律引用研究機構Yole Developpement報告指出，全球MEMS感測器市場規模在2025年將接近177億美元，年複合成長率為7.4％，美律自2013年正式進入MEMS麥克風市場以來，美律總裁黃朝豊指出，美律的MEMS麥克風業務自2020年起，每年營收均以超過60％的成長率在發展，對其賦予厚望。

美律麥克風事業處主管張朝森表示，疫情改變工作型態，商用客戶持續增加，MEMS麥克風今年的營收成長主要來自視訊會議系統客戶的貢獻，以及相對成功的供貨策略，他認為，美律MEMS麥克風之所以獲得視訊會議客戶關注，在於產品具有訊噪比高、相位集中、超寬頻特性等優異表現，大幅降低麥克風的體積，使客戶不論會議環境多大，使用者距離麥克風多遠，都能清楚收音，同時從類比到數位輸出，各種尺寸都有，滿足客戶不同需求。

除了MEMS麥克風之外，美律表示，已經開發出結合麥克風的氣壓及溫度感測器多項新品，今年將進入量產階段，舉例而言，美律將麥克風結合氣壓感測器，客戶只使用一個元件就達到收音和氣壓感測的雙重作用，特別是在講究尺寸的穿戴裝置上，有利於客戶的機構設計。

張朝森指出，穿戴裝置市場規模在2020年超過360億美元，估2028年將成長至1,140億美元，複合年成長率為15.4％，感測器及雲端運算將穿戴式裝置從健身追蹤、智慧手環及耳機中，拓展至其他物聯網應用，如醫療、工業、零售業、無人機等，均是新一波穿戴裝置的新戰場，美律已蓄勢待發，總裁黃朝豊認為，聲音與穿戴裝置息息相關，在下一波的穿戴裝置市場中，美律不會缺席。