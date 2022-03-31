俄烏開戰至今逾1個月，普丁究竟在盤算什麼？前國民黨立委蔡正元今(31日)分析認為，普丁進攻烏克蘭的戰略意圖，很可能是為了控制烏東的能源和工業，因為烏克蘭有歐洲第二大的天然氣蘊藏量、第三大的煤礦出產量，幾乎全部在烏東，加上烏東的重工業價值，其總價值將遠遠大於這次戰爭的花費。蔡正元也預言，未來的烏克蘭注定只剩下烏西，淪為一個貧窮的農業國家。

國民黨前副祕書長蔡正元。（趙婉淳攝）

蔡正元31日在臉書傳文分析俄烏之戰，他先是指出，任何一場戰爭，都要先判斷發動者的戰略意圖，而普丁的戰略意圖，大部分人都隨歐美媒體和政客胡亂瞎扯，實際上，普丁只派20萬名二流部隊，且消耗陳舊的庫存軍備，證明沒有想要滅亡烏克蘭，所以只打懲罰戰，不打殲滅戰。

蔡正元說，美國最喜歡丟的油氣燃燒彈，俄羅斯一顆都沒丟出來，普丁這次輕易控制了烏東和烏南，只威嚇佔三分之二土地的烏西，但不派兵佔領，證明只想控制烏東的能源和工業。

他強調，烏克蘭有歐洲第二大的天然氣蘊藏量，全部在烏東，還有歐洲第三大的煤礦出產量，也有9成在烏東，加上烏東的重工業價值，其總價值遠遠大於這次戰爭的花費。

蔡正元還說，西方的經濟制裁造成的損失，對俄國來說影響有限，普丁和俄羅斯在這場戰爭中都穩賺不賠。反觀烏克蘭的損失可大了，原本發動8年烏東戰爭，要消滅烏東講俄羅斯語的烏克蘭人，讓烏克蘭人純化為只講烏克蘭語，結果不但沒殲滅俄羅斯語，還引來大野熊，烏克蘭原本要引入北約的大灰狼對抗大野熊，沒想到大灰狼在緊要關頭龜縮了。

蔡正元也預言，未來的烏克蘭注定只剩下烏西，淪為一個貧窮的農業國家，只能靠歐盟花大錢扶養，普丁和俄羅斯算盤可精的很，不反對烏克蘭加入歐盟，就是要歐盟付帳單。

最後，蔡正元強調，烏克蘭從2013年到現在，算盤打得步步錯，錯誤的戰略決策剛開始時，讓老百姓集體興奮，以為從此親歐就能幸福滿滿，沒想到被普丁逮到北約和納粹的小辮子，搞得現在和未來只剩烏西的烏克蘭老百姓，已完全沒有明天。