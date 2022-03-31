小帆（楊曉帆）除了是唱跳女團「伊梓帆」的成員外，去(2021)年起也擔任中職啦啦隊樂天女孩的舞蹈副總；也是前「Rakuten Girls」成員的她與樂天女神們相熟，日前還曾跟「反骨男孩」成員琳妲（林羿禎）一起泡湯調戲小鮮肉舞陽。熱愛戶外活動的小帆不怕曬，但仍保有一身雪白肌膚，憑藉好身材本錢拍攝了精緻寫真；不過今(31)日她透露為了求好心切，寫真集被迫延到4月中出貨，為此她展現道歉誠意露出性感雪乳。

小帆今(31)日在IG發布她的「誠意圖」道歉文，畫面中她一頭嫵媚長捲髮造型，身穿長袖白衫但大方褪到半身，內搭湖藍色細肩帶蕾絲性感內衣，白藍兩色搭配將她的雪白好膚質完全襯托出來；小帆明眸皓齒望向鏡頭秀出絕佳顏值狀態，身體前傾「倒出UU」展現滿點的道歉誠意。

小帆寫道：「大家期待已久的《就愛帆你》精緻寫真，原訂三月底出貨給大家，因為後製設計處理一些細節，我們想要達到更完美的品質，所以延宕了一些時間，延期到四月中出貨。對於首波預購的朋友不要緊張，非常感謝首波支持，我會多附贈精美小禮給您，謝謝您的等候與支持」，求好心切下只好請粉絲耐心「耐煩（帆）」多一會了（「伊梓帆」的搞怪諧音就是「一直煩」）。

帆粉們回應：「受不鳥」、「喔喔喔」、「喔喔喔喔喔」、「辣辣的」、「哇好看喔」、「這笑容，美美的」、「好美好性感喔 好愛你喔」、「美翻，買起來」、「好帆。。」、「帆的寫真值得等待」、「ㄟㄟ鼻血流下來了」。日本謎片有句流行台詞：「道歉時要露出胸部」，社會意義是要對方身段放低、鞠躬夠深，引申到色色意味上就是「順便把好身材秀出來飽眼福」，小帆的這番道歉誠意顯然網友都十分受用。