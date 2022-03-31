10年後台灣平均每百人就有兩位失智者，為減輕失智者家庭的經濟負擔，台灣人壽31日宣布，推出市場上首張「輕度就賠」的一年期失智險，訴求有輕度失智、中重度失智及身故理賠三層保障，協助民眾補強失智風險的保障缺口。

台壽指出，目前預估到2031年台灣將有超過46萬的失智人口，即平均每100人就有2人失智，而目前各保險公司提供的長照或失智保單，都是要符合臨床失智症評估量表（CDR）2分（含）以上，即要中重度失智的程度，保單才能啟動理賠，但據衛福部統計，國內失智人口中，中重度失智占26％，輕度失智者則高達34％。

這些輕度失智者可能就需要被照顧，且失智者平均面臨8到10年的長期抗病歷程，不少人因為要照顧失智的家人，被迫離開職場，家庭財務壓力與照護壓力雙重煎熬。台壽總經理莊中慶表示，台壽推出市場上首創的「輕度就賠」一年期失智險，就是希望補足收入缺口，輕度失智者能安心及早治療，不要因擔心費用錯過黃金治療期。台壽這張「全心全憶一年定期健康險」，訴求有三層保障，第一層是輕度失智就理賠，即CDR分數1分，就一次先給付三倍保額，供被險人早期治療，延緩認知功能下降的速度。

第二層是中重度失智給付，即CDR達2分（含）以上，就一次性給付30倍保額（若曾理賠第一階段輕度失智，須扣除3倍保額），接著每年生存再給付12倍保額，最高給付16年，即192倍保額，即有長照保險金的功能，分期給付、分擔照護的費用及家庭的經濟缺口。

第三層是身故給付，若被保險人未罹患失智即身故，仍是有30倍保額的身故保險金，可遺愛家人。

由於是一年期健康險保單，保費相對較能負擔，如40歲男性投保全心全憶，保額5萬元，以轉帳繳初期與續期保費就有1％保費折扣，第一年實繳保費4,173元，即有三層的保障，從輕度失智，到中重度，亦或未失智情況下不幸身故都有保障，且保單保證續保到85歲。