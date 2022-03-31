綠博3月31日全面場域清消，綠博工作人員PCR核酸檢測全數為陰性，居住在外地的參訪團或廠商避免跨縣市移動，均通知就近醫療院所篩檢，目前已回報均為陰性，綠博4月1日正常開園。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

確診者案23499舞蹈老師29日足跡在綠博，因此綠博3月31日休園，全面場域清消，綠博工作人員PCR核酸檢測在31日晚上8點出爐，共檢測451名全數均為陰性，居住在外地的參訪團或廠商避免跨縣市移動，均通知就近醫療院所篩檢，目前已回報均為陰性，綠博4月1日正常開園。

綠色博覽會基金會副執行長許明輝表示，綠博今日休園一天，上午、下午各進行1次清消，對3月29日、30日入園的工作人員，進行快篩與PCR核酸檢測，初步快篩有1男4女共5人呈現偽陽性反應，其餘皆為陰性，醫護優先針對此5名做 PCR核酸檢測，結果5位全部陰性。

許明輝說，第二波全員PCR核酸檢測在晚上8點出爐，檢測451名工作人員全數為陰性，居住在外地的參訪團或廠商目前已回報為陰性，園區目前處於相對安全狀態，警報解除，綠博4月1日正常開園。

至於曾在3月29日、30日至綠博戶外教學或表演的團隊，經宜蘭縣府與中央討論，因為是在戶外、感染風險較低，且確診者案23499表示只和自己的學生在一起，並沒有接觸其他的團隊，中央認為應該比照「與確診者足跡重疊」的方式來處理。

宜蘭縣衛生局已通知這些團隊，實行自主健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請通知宜蘭縣防疫專線03-9357011；若有疑慮，也可自行到社區篩檢站做篩檢。