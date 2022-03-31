中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（30日）宣布，將在基隆市實施「類普篩」計畫，讓不少人質疑，類普篩跟普篩差在哪。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為，比起類普篩，改說「抗原普篩」會更明白，他也提醒，現在疫情有「點狀散佈」的疑慮，北部民眾外出都應提高警覺。

本土疫情多點爆發，其中以基隆小吃店群聚案最為嚴重，至今已累計91例確診，為了防堵社區傳播風險，指揮官陳時中昨天宣布，將在基隆實施「類普篩」計畫，將家用快篩取代PCR，由中央提供快篩試劑，地方協助發放給鄉親。

針對「類普篩」一詞，姜冠宇今（31日）也在臉書粉專發文指出，比起類普篩，說「抗原普篩」更能讓民眾理解，「我真心認為，對大眾使用的名詞要更直接、清楚，才能減少吵架的空間」。

此外，姜冠宇也表示，目前國內疫情有「點狀散佈」的疑慮，「就像是點墨水在衛生紙上，墨水會逐漸散開」，提醒北部民眾出門小心為上。另外，有人主張抗原普篩可以多做幾次，但他認為這部份還有討論空間，呼籲大家如果出現症狀，還是要主動採驗PCR較為適合。

實際上，今天指揮中心醫療應變組副組長王必勝也說明，類普篩就是用家用快篩取代PCR，成本可以負擔外，也能盡快找出病例，疫情監測效果也不錯。