深受大小朋友喜愛的「小小兵」全新原創故事《小小兵2：格魯的崛起》昨（30日）晚間釋出最新預告，這回觀眾喜愛的療癒小小兵們將會以各式各樣多變化的造型呈現在電影當中，尤其又以機長空姐和運動功夫造型格外吸睛，此外，小小兵為了營救被「壞壞六人組」抓走的迷你老闆格魯，因緣際會下遇到一位武功高強的針灸師父周師父（楊紫瓊 配音），開始一連串可愛逗趣且笑料百出的習武過程，特訓完成後的功夫小小兵和「壞壞六人組」竟還搞笑變身成12生肖模樣，集結展開瘋狂大亂鬥，將是這集最精絕倫的大看點。

該片故事敘述早在格魯（史提夫卡爾 配音）成為邪惡霸主之前，只是一個生長在1970年代美國郊區的12歲小男孩，但是他已經在家裡的地下室密謀要如何統治世界，但計畫進行得並不順利，當格魯遇到小小兵，包括凱文、史都華、蘿蔔和一個新加入的小小兵拖拖，他還在帶牙套且超想要討他主子的歡心，就組成一個令人意想不到的壞壞家庭，一起打造了他們的第一個祕密基地、設計了第一批武器，並且努力執行了他們的第一項壞壞任務。當惡名昭彰的超級大壞蛋超級組合「壞壞六人組」趕走他們的首領－傳奇武術高手威酷魔王（亞倫阿金 配音），最忠實的迷弟格魯就決定去他們的辦公室面試，想要成為他們最新的成員。「壞壞六人組」一開始根本就瞧不起這個一心只想要當大壞蛋的小屁孩，但是當格魯用他聰明的小腦袋呼嚨並激怒了他們，他突然發現自己成為「壞壞六人組」的死對頭，當格魯不得不落跑的時候，他的小小兵為了拯救他，試圖學會高強的功夫，格魯這才領悟到就算是宇宙超級無敵大壞蛋也需要朋友的幫助。

《小小兵2：格魯的崛起》終於要今年7月1日上映。（UIP提供）

這部電影比照明娛樂史上的任何電影，呈現了更多精彩刺激的動作場面，以及這個電影系列招牌的顛覆性和無厘頭喜劇橋段，除了原班配音人馬外，也有許多知名演員加入配音陣容，其中包括「壞壞六人組」成員泰拉姬漢森，她替酷勁十足、自信滿滿的全新首領毒舌姐配音；尚克勞德范達美替信奉虛無主義的尚夾哥配音；露西洛里斯替雙節棍修女配音；杜夫朗格替瑞典直排輪冠軍滑輪追魂手配音；丹尼特瑞歐則替鐵拳男配音。還有羅素布蘭登替年輕版的瘋狂科學家奈安内博士配音；楊紫瓊替武功高強的針灸周師父配音；以及茱麗安德魯絲替格魯凡事只顧自己的自私老媽配音。台灣訂於7月1日與美國同步上映。