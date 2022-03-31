成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前宣布退出三重店經營，該店改名為「忽必烈健身館」，「忽必烈健身館」今（31日）秀出千萬元現金並發表1772字新聞稿抨擊館長忘恩負義恩將仇報，館長晚間則透過臉書聲明說，對方向多家銀行借款達上千萬元，並且擅自挪用借款占為己用，未清償代言服務費，已逾500萬元，雙方各說各話。

館長今（31日）與「忽必烈健身館」相約在三重館點交，館長並未現身委託律師到場，「忽必烈健身館」負責人鄭朝杰則是由律師秦嘉逢陪同點交並秀出1000萬元現金，以「昔慷慨解囊救他度危機，今忘恩負義恩將仇報」作為標題，發表1772字新聞稿。

忽必烈健身房表示，現場準備1000萬元現金，若有會員想要退出，絕對會依相關規定辦理退費，會員不用擔心權益受損，「保證一定拿的到錢」，若已退出想再加入「本公司展開雙手歡迎你們回來」、「點收後著手改善設施，提供會員更優質之服務。」

館長傍晚透過臉書聲明，雙方約定由陳之漢負責成吉思汗健身館三重旗艦店之 代言、經營管理，而忽必烈健身館有限公司需每月支付營業額3％作為成吉思汗健身館有限公司作為廣告推廣、企業活動贊助、行銷企劃等費用，待忽必烈股東們全部出資股金返還後，日後營利應分拆由成吉思汗健身館有限公司占30 ％、忽必烈健身館有限公司占70％。

館長的聲明中指出，至2021年6月份為止，忽必烈尚未清償公司代言服務費，即已高達500多萬元。且鄭宏源私下以「忽必烈健身館有限公司」名義，向多家銀行借款達上千萬元，擅自挪用借款占為己用，而未用於公司經營上，而涉有刑事背信、侵占等罪嫌。