源自英法血統，結合Focal的聲學專業，與電子工程、串流媒體系統專業，Naim的電子專業，將兩大品牌合而為一的Vervent Audio Group（VAG）集團，保留兩者的最優質設計、製造環境，以及無人能及的理念與價值觀。兩家有相似的價值觀的公司，結合兩者的專精，攜手讓產品更趨精良，也更受到全球音響愛好者的喜愛。

來自法國的Focal，專事製造音響驅動單體和高傳真音響，其核心價值是基於技術、機械、高端材料與設計的統一，專業領域涵蓋了監聽音響到汽車音響系統、揚聲器和耳機，相當廣泛地拓展無邊界的聲音表現，打造獨一無二的聆聽體驗。英國Naim則是知名的電子工程公司，專注於製造高傳真兩聲道、全套家庭串流媒體系統音響器材，擴大機和音樂伺服器，是數位串流領域音響製造商的佼佼者。

2011年，法國Focal和英國Naim正式合併，結合了Focal在聲學領域的專業，與Naim在電子領域的專精，成立「Focal ＆ Naim」集團並於2014年擴大規模，將集團改名為Vervent Audio Group（VAG）。Focal台北旗艦店即將於迪化街落成，期能在這個融合過去與現代，具有文化與歷史意義的區域，提供音響界同好，更加耳目一新的優質體驗。

除了家用音響，Focal也跨足頂級車用音響，與賓利Bentley Motors之間的合作關係行之有年，賓利特別版高傳真耳機便是為紀念Focal、Naim Audio和賓利合作關係而誕生的。全黑的機身，點綴以古銅色金屬配件，全透氣皮革與實心鋁支架、純銅飾面和鑽石圖案，在在點出經典賓利血統的精緻感；除了絕美的外觀，這密閉式耳罩式耳機還結合了獨有的Focal技術，如鋁鎂合金M型圓頂全音域揚聲器單體，以及Focal獨家的「無音圈筒」設計，提供高傳真聆聽的絕對樂趣，溫暖且保有厚實的通透感，無論在家使用或隨身攜帶，都是適合珍藏的絕品。

有這麼一說：「Clear Mg是Focal開放式耳機的黃金標準」，再貼切不過了。Made in France，集Focal獨家技術、聲學技術研究成果於一身，獨特的鎂組成的揚聲器單體，實現了清晰、精確、有衝擊力的音效，出色的真實聲音性能之外，更搭載了以設計為主導的精緻功能，皮革頭帶與超細纖維耳墊，提供細膩的舒適感；栗色混合金屬的設計，以及隨附的兩條耳機線與手提箱，讓賞聆的優雅更上一層樓。

雖然名為耳機擴大機，但其實Uniti Atom Headphone Edition功能遠遠不僅於此，集所有智能於一身，還能結合音響系統，做為優質的串流播放器，功能相當完整。採用平衡 4 pin XLR 和 4.4 mm（Pentaconn）輸出；6.3 mm輸出，可相容多個型號耳機。除可享用Naim獨家串流媒體平台，更可透過數位串流連接Spotify、 Apple music、Tidal和qobz各大平台的音樂串流，甚至透過Apple AirPlay 2 和 Chromecast內置設備與家中其他音源設備無線傳輸數據，連接唱盤與U盤傳輸數據，在人手一機的年代，更能透過Naim app，由行動裝置探索與管理所有選項，完美結合行動裝置與極致樂音享受。

外型簡約的Naim Mu-so Qb 2nd Generation，看起來輕巧簡單，卻是集Naim 45 年的 Hi-Fi專業知識與最新技術之大成的無線音樂系統。採D類擴大機驅動喇叭，高、中音分別以四組50瓦驅動、一組100瓦驅動低音，在小型箱體之下總功率可高達300瓦；設想週到的設計思維、美觀又直覺的使用介面，操作起來也充滿親和力的輕鬆，可使用機身上的圓盤和遙控器，也能運用原廠App，無隔閡流暢的進行操作；連上網路，即透過UPnP網路同步傳輸音樂伺服器的檔案，也能直接連動Spotify、Tidal、Qobuz等串流音樂平台，支援更先進的無線傳輸技術，包括AirPlay 2、Chomecast以及Roon Ready，透過行動裝置，將音樂推送至家中每個角落。