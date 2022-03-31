中央氣象局表示，明天(4月1日)大陸冷氣團逐漸南下，各地溫度越來越低，且越晚雨越大，北台灣明顯轉冷驟降7度，清晨低溫約只有14 度，周六至下周日(4/2-3)最濕冷，各地都有機會下雨，中部以北及宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。

清明連假天氣，下周日以前轉雨變濕冷，​下周一之後轉晴漸舒適。(圖/氣象局)​

明天(4月1日)北部、東北部天氣明顯轉冷，清晨溫度預估為14至16度，白天高溫也只有16至18度，迎風面地區有局部降雨，整日為多雲至陰偶有短暫雨，晚上雨勢加劇。

中南部及花東也轉涼，尤其早晚有明顯涼意，清晨低溫為17至19度左右，南部會再高一些，白天高溫中部及花蓮為20至22度，南台灣則是24至26度，山區有零星降雨的機會。

31日至4月1日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(2日、3日)大陸冷氣團影響，配合華南雲雨區東移，水氣偏多，中部以北及宜蘭、花蓮整天濕冷，低溫14、15度左右，其他地區也偏冷；各地都有機會下雨，中部以北及宜蘭、花蓮降雨較為全面，有局部較大雨勢發生的機率，其中在北部、東北部及東部的雨勢會較為持續。

下周一(4日)起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖；水氣逐漸減少，北部及東半部地區仍有局部的短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二至四(5日至7日)溫度逐日回升，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，剩東半部地區有局部短暫雨；下周二北部山區仍有些局部短暫雨。8日至10日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。