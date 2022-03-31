一上市就掃光！BMW總代理汎德今日推出全新世代BMW 2系列Active Tourer豪華運動跑旅，充滿動感風格與現代幾何美學的設計語彙，俐落流暢的車身線條展現獨特自信新風貌，更以嶄新科技延攬所有消費者的目光，不過因全球鬧缺車，首批200台已經被掃光，汎德表示將全力向原廠爭取配額，希望能讓更多車主拿到倒車。

BMW 2系列Active Tourer豪華運動跑旅自上市以來，以實用的機能性與靈活的空間變化滿足年輕家庭對質感生活的渴望。BMW 2系列Active Tourer承襲BMW新世代座艙布局並導入全新BMW豪華純電旗艦休旅BMW iX中多項首見的頂尖前衛科技配備，藉由一體式曲面螢幕科技、全新世代BMW iDrive 8.0使用者介面以及同級唯一配備的AR擴增實境導航，打造更直覺的人車互動，自同級距中脫穎而出。

全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技提供更全面且完整的安全輔助，為駕馭過程打造強大的安全後盾，加上象徵BMW進入新世代動力變革的48V高效複合動力科技首次導入於全新BMW 2系列Active Tourer中，給予駕駛者兼具性能與節能的駕馭體驗，穿越都市郊野展開玩趣無限的生活旅程。

為滿足眾多消費者對於全新世代BMW 2系列Active Tourer的高度期待，BMW總代理汎德於第一時間導入220i以及220i Luxury兩款車型，更為讓消費者能進一步親身體驗全新世代BMW 2系列Active Tourer的率性魅力，於4月1日起至4月4日接續規劃「BMW THE 2 Active Tourer玩轉樂園」活動，於全台各地展開精彩外展，現場將打造輕鬆玩樂的休憩空間並提供饒富歡樂趣味的互動體驗。