傑瑞德雷托相當期待暗黑英雄「魔比斯」首次登上大銀幕。（索尼影業提供）

安卓亞霍娜（右）與傑瑞德雷托有許多對手戲。（索尼影業提供）

漫威電影《魔比斯》將於明（4月1日）全球同步上映，飾演魔比斯的傑瑞德雷托（Jared Leto）也展開一連串的宣傳行程，去了墨西哥又去柏林、巴黎、馬德里和倫敦。對於漫威最受期待的暗黑英雄魔比斯首次登上大銀幕，傑瑞德雷托興奮表示：「我很期待能接受這個挑戰，演出從未出現在大銀幕上的角色。現在越來越難找到在蜘蛛人漫畫中還未被描繪過的角色，這給了魔比斯更多獨特性！」也說：「過去10年來，可以看到有這麼多知名的角色以亮眼的演技呈現出來，你可以想見有多少這類型的電影，用全新的方式、不同拍攝手法去介紹這些角色，而且仍然令人驚豔！」

安卓亞霍娜（Adria Arjona）在片中飾演的瑪婷醫生，與傑瑞德雷托有許多對手戲，提到魔比斯和瑪婷之間的關係時她表示：「這是一段很美的關係，她愛上他的智慧以及他所代表的一切。魔比斯想要的只有救人，他是無私的，瑪婷以一個科學家的視角仰慕著他。但魔比斯身患疾病，他隨時會離開，他們互相都怕失去彼此，所以這段關係才並沒有發展成戀情。」而提到跟傑瑞德雷托合作，安卓亞霍娜也興奮分享：「能跟傑瑞德雷托合作真的是不可置信，我從他身上學到很多，他對角色以及電影的付出和認同，絕對是我所尊崇的。有時候覺得自己好像回到表演學校，跟著一位多數人都無法拜師的大師學習，我真的很幸運！」

提到《魔比斯》未來走向，傑瑞德雷托說：「《魔比斯》與其他電影不同的是，不像猛毒有共生體宇宙。我也很好奇影迷會希望魔比斯要往哪裡去，有很高的機率可能會與蜘蛛人對打、互動、或甚至合作，但誰知道呢？當然猛毒也是，這樣跨入『你從來沒有期待會這樣發生』的全新領域，是很令人興奮的事情！」索尼影業也在上片當周舉辦了4DX特映場次，對應片中許多畫面如蝙蝠傾巢而出、還是魔比斯超能力展現或是大規模對決場面，座椅會隨著畫面劇烈晃動，更有空氣從耳邊噴出或水霧從空中噴灑製造沉浸式的效果，影迷體驗過後表示有如遊樂設施般刺激，相當有臨場感。