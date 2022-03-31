台北的最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」繼去年在台南開幕第2家店後，今年首度插旗台中，今（31日）起在新光三越台中中港開幕第3家分店，繼續以全台唯一100%和牛油而製的重慶麻辣鍋品牌為主打搶客，在即日起至4月30日的開幕期間也祭出「日本和牛片買一送一」的歡慶優惠活動。

「麻辣45台中中港店」是乾杯集團今年新展的第6間分店，餐廳運用乾杯集團自身大宗和牛進口規模，利用和牛油開發出全台唯一的「100%和牛油重慶麻辣鍋」品牌，以和牛強項為做出差異化切入火鍋市場，不僅拓展事業版圖，更能大幅提升全牛利用率，力拚更佳獲利結構。

「麻辣45」使用和牛油開發出全台唯一的100%和牛油重慶麻辣鍋品牌。（乾杯集團提供）

位於新光三越台中中港店9樓的「麻辣45台中中港店」，68坪空間設66席次，店內設置2間8人獨立包廂，包廂之間可打通空間，最高可接待16位客人聚餐，因應節日宴客、企業招待需求；店內採單點式消費，每人基本鍋底費188元，平均客單價落在1200元至1500元。

為演繹流傳百年的重慶飲食文化，餐廳整體空間以沉穩的漆黑木調，四周設置中國傳統圖樣的木格柵，搭配特別從中國運來的大紅色桌椅、長條板凳，打造彷彿在古代的高級客棧，高高掛上的大紅燈籠，呈現出中國文化特愛的紅色喜氣。

「麻辣45台中中港店」打造出古代的高級客棧般的用餐空間。（乾杯集團提供）

承襲重慶飲食文化，「麻辣45」顛覆台式麻辣鍋的概念，包含全台唯一用100%和牛油熬煮的重慶麻辣鍋底，還有重慶麻辣鍋獨有特色的九宮格吃法，可用格子中不同溫度來烹煮適合的食材，並端出百種上乘食材，如高等級日澳和牛、西班牙伊比利豬、辛辣風味麻辣嫩牛肉、泡椒嫩牛肉、鮑魚、中卷等，讓饕客大快朵頤。