澎湃新聞3月31日報導，大陸各地陸續公布2021年人口數據之際，大陸澎湃新聞梳理過去10年大陸31省區市主要人口數據成「中國人口十年圖譜」，依大陸國家統計局數據，2021年末，大陸人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為千分之7.52；自然增長率為千分之0.34。廣東常住人口1億2684萬人，蟬連15年第一。

從總量來看，2021年末常住人口規模前5省分為：廣東、山東、河南、江蘇、四川。自2007年以來，廣東連續15年常住人口規模居大陸首位，占大陸人口總量從2010年的7.79％提高到8.98％。

從增量來看，2011年末以來常住人口增量排名前5省分為：廣東、浙江、山東、江蘇、河南，10年間分別增加1928萬人、970萬人、505萬人、482.4萬人、422萬人。如果僅對比2021年末相對2020年末的淨增規模，排名前三為：浙江、廣東、湖北，分別增加72萬人、60萬人、54.7萬人。

如果暫未發布數據的4個省分2021年基本延續此前趨勢，那麼2011至2021年的10年間，常住人口正增長省分有25個；具體到2021年這一年，在已公布資料的27個省分中，常住人口為正增長的有13個，占比近一半。

浙江省是2021年常住人口淨增最多的省分。當年末浙江常住人口6540萬人，比上年末增加72萬人，淨增人數超過廣東。不過，這是浙江過去10年淨增最少的一年。2011年以來，浙江每年淨增人口均在百萬級。同樣的，2021年，廣東、山東、四川3個人口大省常住人口年度增量也是過去10年來最少的。

2021年末，廣東省常住人口1億2684萬人，比上年末增加60萬人，這是廣東自1982年末以來常住人口增量最少的一年。從2011年末至2021年末，廣東常住人口增加1928萬人，平均每年增192.8萬人。而從1980年末至2021年末，廣東常住人口增加7454萬人，平均每年增181.8萬人。

長三角三省一市，除了浙江省，上海、江蘇、安徽去年常住人口也都實現正增加，合計增加近110萬人。

負增長部分，去年河南、江西、湖南等幾個大省常住人口，出現10年來首次常住人口負增長。 黑龍江、內蒙古、甘肅、吉林、遼寧、山西等6省區，近10年常住人口出現持續性下降。