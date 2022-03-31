在2月24日戰爭爆發前，烏克蘭幾乎把主要的防衛力量放在烏克蘭東部，因為他們不認為俄軍會通過車諾比輻射禁區，沒想到他們真的這麼做。然而這樣做是有代價的，有報導稱，曾在禁區挖戰壕與部署的俄羅斯士兵真的出現輻射中毒的症狀，必須後送到白俄羅斯專門的輻射醫療部門治療。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭軍事網站米利塔尼(Militarnyi)援引白俄羅斯情報分析員的一份報告稱，參與車諾比核電廠佔領的俄羅斯士兵患有急性輻射病。據報導，至少數十名俄羅斯士兵被後送到白俄羅斯戈梅利(Gomel)的一個特殊輻射醫療中心，以治療他們的輻射性中毒。

一個稱為「白俄羅斯精靈」(Беларускі Гаюн)的telegram頻道稱，大約有7輛醫療專車抵達戈梅利的放射醫學中心，有不少俄羅斯士兵經常被帶到此處。

據報導，俄軍部隊可能是在車諾比核災禁區最嚴重的「紅森林」挖了戰壕，這片森林之所以如此命名，是因為在 1986 年的核輻射災情中，數千棵松樹被輻射傷害而緩慢枯死，因此逐步變成了紅色，可見當年的輻射量。即使是高度專業的車諾比工作人員也不會在該地區停留太久。

聯國際原子能機構證實，當地的輻射測量值略有升高，可能是俄軍戰車在輻射土壤上移動而造成的揚塵。