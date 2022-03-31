全力衝刺NISSAN品牌銷量，裕隆日產汽車搶在清明4天連假前夕，再推 ALL NEW SENTRA 王者之風「黑爵士版」，全新升級限量不加價，限量400台，打造霸氣鏡面黑化外觀：包含鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿下方飾條及鏡面黑化鋁合金鋁圈，並搭配「王者之聲套件組」，有望為4月營收帶進不錯成績。

裕日車表示，ALL NEW SENTRA 大改款上市後好評不斷，展現「王者之風」全方位魅力，以嶄新動感外型與豪華房車質感擄獲消費者芳心，更在「省油」、「安全」、「顏值」方面榮獲王者頭銜，搭配代言人柔道國手楊勇緯王者形象，讓 ALL NEW SENTRA 成為房車市場中矚目的焦點。

除了ALL NEW SENTRA ，裕日車也宣布NISSAN TIIDA J「黑爵士版」同步登場，搭配時尚外觀：包含LED頭燈組、LED前霧燈及爵士黑水箱護罩，同時升級「王者之聲套件組」：包含NVH車艙寧靜工程、DSP沉浸式數位音效系統及JBL聲動揚聲器，限量100台升級不加價，舊換新70.5萬元起優惠價，重磅登場。

裕日車表示，此次搭載的「王者之聲套件組」：包含「NVH車艙寧靜工程」能有效降低車室內音量，明顯感受到車室內外靜謐程度的差異，「DSP沉浸式數位音效系統」將音樂與人聲最佳處理化，音場更加紮實立體，「JBL聲動揚聲器」提供強勁的低音與超凡清晰度，有著如臨現場般的效果，全面提升車室內聽覺感官享受，讓每位車主都能在生活中感受王者之聲。