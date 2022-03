全力衝刺NISSAN品牌銷量,裕隆日產汽車搶在清明4天連假前夕,再推 ALL NEW SENTRA 王者之風「黑爵士版」,全新升級限量不加價,限量400台,打造霸氣鏡面黑化外觀:包含鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿下方飾條及鏡面黑化鋁合金鋁圈,並搭配「王者之聲套件組」,有望為4月營收帶進不錯成績。

裕日車表示,ALL NEW SENTRA 大改款上市後好評不斷,展現「王者之風」全方位魅力,以嶄新動感外型與豪華房車質感擄獲消費者芳心,更在「省油」、「安全」、「顏值」方面榮獲王者頭銜,搭配代言人柔道國手楊勇緯王者形象,讓 ALL NEW SENTRA 成為房車市場中矚目的焦點。

除了ALL NEW SENTRA ,裕日車也宣布NISSAN TIIDA J「黑爵士版」同步登場,搭配時尚外觀:包含LED頭燈組、LED前霧燈及爵士黑水箱護罩,同時升級「王者之聲套件組」:包含NVH車艙寧靜工程、DSP沉浸式數位音效系統及JBL聲動揚聲器,限量100台升級不加價,舊換新70.5萬元起優惠價,重磅登場。

裕日車表示,此次搭載的「王者之聲套件組」:包含「NVH車艙寧靜工程」能有效降低車室內音量,明顯感受到車室內外靜謐程度的差異,「DSP沉浸式數位音效系統」將音樂與人聲最佳處理化,音場更加紮實立體,「JBL聲動揚聲器」提供強勁的低音與超凡清晰度,有著如臨現場般的效果,全面提升車室內聽覺感官享受,讓每位車主都能在生活中感受王者之聲。