美國聯準會（Fed）為對抗高通膨，頻頻釋出偏鷹信號，暗示不排除激進升息。但財經媒體CNBC公布最新調查顯示，將近5成華爾街投資人認為，Fed政策失誤，是市場目前面臨的最大威脅。

CNBC本周進行的Delivering Alpha投資人調查，鎖定約400名投資長、股票策略師、投資組合經理等專業投資人。

被問及何為當前市場面臨的頭號威脅？46％受訪者直指是聯準會政策失當，恐怕會擾亂多頭市場。33％認為美國通膨飆升是最大威脅，11％則把矛頭指向俄羅斯侵略烏克蘭。另外6％點名美中關係緊張，4％說是疫情再起。

Fed主席鮑爾矢言，為對抗物價飆漲會硬起來，暗示升息幅度不排除擴大到2碼。但即便美國經濟仍強，多數投資人質疑Fed能將經濟導向軟著陸。

知名激進投資人伊坎（Carl Icahn）近日悲觀指出，他認為在通膨高漲、俄烏戰爭加劇地緣政治緊張的背景下，經濟會「硬著陸」，很可能會衰退甚至更糟。

「新債王」岡拉克（Jeffery Gundlach）日前痛批Fed未盡到抗通膨職責，他預測美國今年全年通膨率逼近10％，讓Fed的2％通膨目標成了笑話。

該調查也問到「現在最可能買什麼標的？」結果30％受訪者回應，他們青睞高股息股票。主要是Fed啟動升息循環、通膨攀抵歷史新高及俄烏戰爭讓前景不明，此時投資高股息股是創造收益的最佳選擇。

而金融股是第二受歡迎的投資標的，26％受訪投資人表示會出手買進，理由不外乎Fed升息，可望提振銀行獲利。21％受訪者則偏好大型科技股，排名第三。

至於對美股的展望，58％受訪投資人預期，今年標普500指數報酬率平平。36％看好今年年底前，標指漲幅約有8％，站上5,000點大關。只有6％看衰標指在今年底會以跌幅作收，摜破4,000點關卡。標普指數周三收在4,602.45點。