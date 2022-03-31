（黑沃咖啡創辦人林佩霓(右四)開心宣布，與馬來西亞最大訂閱制平台Subplace簽署合作案，正式插旗馬來西亞！圖／黑沃提供） 不畏疫情，中台灣發跡的本土品牌「HWC 黑沃咖啡」積極擴展國際咖啡市場版圖！黑沃咖啡宣布，已與馬來西亞最大訂閱制平台Subplace簽署合作案，正式插旗馬來西亞！黑沃更喊出品牌最新口號「EspresSoul」，以撐起咖啡界半邊天的義式咖啡基底Espresso，意喻喚醒國際間的咖啡魂，目標成為享譽國際的連鎖精品咖啡品牌。 黑沃咖啡繼海外第一站越南後，拓展國際市場的第二站，與Subplace於3月30日在吉隆坡市中心GM Hall ＠GMBB舉行結盟簽約儀式，由Subplace創辦人許健川、CEO麥濰閎、HWC黑沃創辦人林佩霓、HWC市場顧問麥鳳玲、 Palaterium Sdn Bhd總執行長黃微微等人共同出席，宣布雙方未來的合作計劃，攜手佈局國際咖啡版圖。黑沃咖啡執行長林佩霓表示，未來將把馬來西亞作為布局東南亞的重要據點，逐步把咖啡相關業務拓展至新加坡、汶萊、越南及印尼等國家，規劃2022年在馬來西亞設立超過15間實體店，2023年進軍汶萊。 黑沃咖啡由創辦人林佩霓創立，向以專業性與創意性聞名，目前在全台灣已開設超過70家門市店，獲得台灣清真產業品質的肯定，擁有優質清真獎的殊榮。這次進軍馬來西亞咖啡市場，試圖將黑沃咖啡的人才管理及專業技術認證，加入Subplace熟悉國內飲食和咖啡市場的特性，透過訂閱制及廣大的數據庫，安排系列企劃將品牌融入在地元素，創造品牌的全新樣貌，推廣台灣精品咖啡。 同時，透過「黃金三角經營模式」，發展多角通路，設立實體店讓民眾體驗從豆子到杯子的專屬享受，且在馬來西亞各大超商及電商平台同步上架，讓黑沃掛耳包與防彈咖啡變得觸手可得；更透過合資單位Subplace訂閱平台，以便捷優惠的訂閱制度優勢，為咖啡愛好者提供一杯高雅實惠的咖啡。林佩霓表示，黑沃咖啡不忘放眼未來，規劃設立國際咖啡師認證培訓學院，讓更多人認識台灣精品咖啡，提供在地年輕人學習專業技能、發揮創意的機會，為社會資源盡一份力。 黑沃咖啡提倡咖啡與人的深度連結，追求咖啡品質外，更強調人力資源的投入與研發，將咖啡和科技結合，推出有寄杯應用程序及AI智能販賣機，為消費者打造專屬的咖啡時尚。馬來西亞首間咖啡亭將於4月1日於萬達廣場正式投入營業，從4月13日起至4月30日，將舉行一系列新店開張優惠活動。