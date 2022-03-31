彰化二林驚見空地「整片衣服海」 網傻：整團人一夕消失？（取自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

有網友在彰化二林地區發現某處籃球場的空地上鋪滿了密密麻麻的衣物，各式衣服都有，拍下影片後詢問什麼意思，引發討論；不少網友指出應該是舊衣回收的業者在曬衣服，也有人笑說是一群人「人間蒸發」。

有網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」發表1則影片，他在彰化縣二林鎮一處空地發現「整片衣服海」該空地疑似是籃球場，地面上鋪滿了各式各樣的衣服，上衣、裙子、褲子、洋裝應有盡有，密密麻麻地放在地上曬太陽，讓原PO問說是什麼意思？

有網友笑說應該是裝置藝術「我看不懂的一定是裝置藝術，藝術這東西，我真的不懂」、「人間蒸發」、「這些人忽然人間蒸發了」、「全村的衣服都曬在這」、「曬衣服嗎？非洲都這樣曬」。

也有網友說「看起來是曬衣服，可是放地上曬完要再洗一次？」、「會是舊衣回收業者在整理衣服嗎」、「回收衣物被淋濕了，拿出來曬乾」、「回收舊衣的工廠，然後有些這種的，看起來還可以的，會再拿去賣唷」、「可能是捐出來的衣服，在回收桶濕了，拿出來曬」。