39歲美國視后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss），以抽絲剝繭的情緒表現收服眾多影迷，尤其在驚悚與恐怖故事的作品中最為人稱道，已握2座金球獎和2座艾美獎。睽違2年，她將帶著全新作品《我會回來找你》回歸小螢幕，該劇改編自南非作家蘿倫布克斯的同名暢銷小說，結合恐怖、科幻與神秘的題材，將為Apple TV＋驚悚類再注入高潮。

該劇講述芝加哥一位充滿熱忱的記者珂碧（由伊莉莎白摩斯飾），因過去曾遭受的暴力攻擊留下的創傷而休養暫離工作崗位。然而休息並無法暫緩她身為記者的野心，加上近期的暴力案件，種種線索都與自己的經歷極為相似，讓她禁不住好奇心請求資深同事丹恩維拉（瓦格納馬拉飾）一同展開調查。影集時空橫跨60年，撲朔迷離的變換，故事線融合科幻和詭譎色彩，伊莉莎白在調查真相過程中，也將被迫面對自己藏有秘密的過去，探詢每個生死因果間的神秘關聯。

劇中能穿梭時空殺人狂將由《丁丁歷險記》、《舞動人生》傑米貝爾（Jamie Bell）飾演，他將一改過去給人鄰家陽光的形象，挑戰這位不乏魅力、內心卻暗黑破碎的兇手，與伊莉莎白同台飆戲。2人在各時光不停地穿梭，變化多種人格、角色和造型也將成為本劇看點。《我會回來找你》共8集，將於4月29日首播3集，之後每週五更新1集。