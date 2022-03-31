國防部推動14天新制教召，草擬「後備軍人召集優待條例草案」今初審通過，明定民眾完成教召訓練達5次以上者，每次將發放召集獎金。草案引起網友討論，認為4次就解召，要5次才發放獎金的門檻設得太高。

國防部草擬「後備軍人召集優待條例草案」，立法院外交及國防委員會今天下午初審通過，其中草案第4條中刊載，若教召達第5次將發放獎金，但民眾黨立委張其祿指出，統計共被教召4次的民眾僅約780人，能達5次適用者可能不多。

草案也引起PTT鄉民討論，一面倒認為5次門檻設定太高，「還要第五次才有喔」、「還要集點才有獎金，哭喔」、「逮著一個人就卯起來召嗎? 5次」、「每次都該發錢才對，這立法真是蠢又爛」、「二次就該發了還五次勒，立這法有用喔」、「5次以上發獎金？20次會有終身俸嗎？笑死」。

另外也有網友點出教召上限問題，「之前的上限是4次耶」、「現在可以這麼多次喔」、「以前2年一召，8年運氣差的4次召滿吧」，還有人好奇獎金多寡，「獎金多少？500元？」、「獎金多少？100元禮券？」、「乾脆修法宣布付錢可以免召」。

事實上，國防部去年規劃後備軍人召集優待條例，已註明「志願參加」第5次以上教召者，每次將加發召集獎金，所以一般後備軍人若無主動意願，基本上也不會有第5次教召。