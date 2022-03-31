女子天團「S.H.E」的Selina（任家萱）曾遭火吻重傷，2016年又和律師張承中（阿中）閃電終結5年婚姻，身心雙重打擊連帶事業也暫離高峰；但最近Selina在上海工作被拍到帶鮮肉男約會，40歲的她隨後大方認了兩人正在交往。S.H.E「單飛不解散」後人生各自安好，在2018年火紅單曲《十七》後少有大動作合體；但如今隨著Selina綻放幸福笑容，三位好閨密再次高調合體，昨(30)日在Hebe慶生的好日子秀出了貼臉合照，留言區灌爆了粉絲們的祝福。

Hebe（田馥甄）昨在IG分享三人合照，寫道：「有妳們，有大自然，還有大家滿滿的祝福，生日很快樂。謝謝！」Ella（陳嘉樺）秒回：「愛妳」；只見畫面中間的Hebe開懷一笑，伸出雙手側捧住兩位閨密的臉，三人親密貼在一起「又碰頭了」，面前放著插1根蠟燭的「超大顆草莓」生日蛋糕。

網友湧入破千則留言灌爆回應：「生日快樂」、「馥甄生日快樂，期待高雄再相見，開心平安」、「今天是你的生日所以我也很快樂」、「女神生日快樂」、「330每天想想你，喜碧有生之年都快樂」、「可以去聽你唱歌，也很快樂」、「5/13高雄見」，不到1天近12萬讚，刷起無數排愛心。

田馥甄前(29)日分享生日心情，回想去(2021)年時光，她有感而發說，在38歲這年過得虛虛實實，身為一個愛唱歌的女孩，但在這一年沒什麼機會能藉由麥克風來傾吐或給予，總覺得有些空虛，很慶幸至少在去年發行單曲《現在是什麼時辰了》。好姊妹Selina、Ella還順勢替田馥甄打歌：「現在是什麼時辰了？祝福我老婆生日快樂的時辰了」，並熱情示愛說：「希望妳舒心自在，享受生活，每個時辰都是最好的時辰」。