67歲好萊塢硬漢布魯斯威利（Bruce Willis）在台灣31日凌晨丟出震撼彈，因罹患了「失語症」，將影響語言的理解與表達能力，宣布息影，震撼演藝圈，也讓許多粉絲心痛不已。布魯斯威利與家人、前妻也發表共同聲明，表示「我們心愛的布魯斯一直在經歷一些健康問題，最近被診斷出患有失語症，這正在影響他的認知能力，因此，經過深思熟慮，布魯斯決定離開對他來說意義重大的職業。」

消息一出，也讓許多演藝圈好友都給予他支持，包含，《鋒迴路轉》潔美李寇蒂斯留言：「優雅和勇氣！愛你們！」湯姆漢克斯的太太，麗塔威爾遜表示：「我的心與布魯斯和全家人同在。」曾參演《終極警探4.0》的知名導演兼演員凱文史密斯表示：「早在《終極警探》出現之前，我就已經是布魯斯威利的忠實粉絲了，這消息真令人心碎。」《王牌大賤諜》男星賽斯葛林則說：「我非常愛布魯斯威利斯，感謝他賦予我們的每一個角色。」

布魯斯威利近年作品產量豐富，2021年開始陸續上映《終極生存戰》、《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極堡壘》、《終極包圍戰》等多部作品，下月8日在台灣也即將上映他最新電影《終極包圍戰》。日前有媒體發現布魯斯威利在拍攝該片時，耳朵上戴著肉色耳機，當時被懷疑是因為布魯斯威利記不住台詞，需要使用提詞機，但也被指出可能只是助聽器，因為布魯斯威利早在拍攝《終極警探》時，就因為近距離使用道具槍造成聽力受損，無論身體狀況如何，或外界對他的評語，他依舊敬業拍完每部電影。

《終極包圍戰》描述布魯斯威利飾演的落魄警長班，他專門為當地富人保守秘密，某天被鎮長查爾斯（提摩西墨菲 飾）施壓要求他對歹徒發動全面進攻並消滅所有在場的人，班這時意識到，他可能是某龐大計畫中的一枚棋子。現在GP＋會員購買《終極包圍戰》電影預售票可享99元早鳥優惠。