壽險利變保單4月「百家爭鳴」。據了解，除富邦人壽4月只調升新台幣保單宣告利率5個基本點（1基本點等於0.01百分點），其餘多數壽險公司4月都會調升美元利變保單宣告利率5～10點，其中，今年市場上「潛力神單」，即台灣人壽、中國人壽美元躉繳利變壽險要升息7點，利率拉上3.18％。

各壽險公司升息後，市場躉繳美元利變壽險主力保單估計在2.95～3.18％，若是保障成份稍重的偏保障或傳承型美元利變壽險，則普遍在3.15～3.35％之間，逐漸回升到2020年疫情前的水準，由於新台幣兌美元仍在相對高點，即尚未貶至先前30元的位置，現利差又拉大，估計4月會掀起新一波美元利變保單的買氣。

美國聯準會（Fed）及台灣中央銀行3月都已升息1碼（0.25百分點），各家壽險公司多壓在最後一天，即3月31日才舉行利率決定會議，還有壽險公司打算4月1日看其他公司宣告情況，再決定拿出哪一個升息版本或是要加碼拉高利率。

目前確定國泰人壽將拉高美元利變保單宣告利率5基本點，國壽之前並沒有強力競爭美元利變壽險，主力保單宣告後大約2.95％，但國壽升息亦會帶動市場仿效。

南山人壽則是拉高二到六年繳費的美元利變壽險宣告利率，二年或四年繳費升息4基本點，六年繳費拉高10基本點，但其主力保單，即躉繳美元利變壽險「佳美鑽」則先維持3％的宣告利率，4月暫時不動。

台灣人壽3月31日已在法說會上表示，今年會更著墨傳統型保單，尤其是美元保單的銷售，而其躉繳美元利變壽險「吉美勝」今年以來銷售量極高，原宣告利率3.11％，4月將升息7點，即拉高到3.18％，估計4月就可能晉升百億神單；而台壽的新台幣及美元現售利變保單，4月多數會升息10點。

被視為台壽吉美勝強力競爭者的是中國人壽的躉繳美元利變壽「鑫美好」，4月也是從3.11％拉高到3.18％，至於分期繳台幣利變保單會升息5點、分期繳美元利變則升息10點。

富邦人壽4月只調整四張新台幣利變保單，升息5點；遠雄人壽美元升息10點、新台幣則是5點，元大人壽是有三張分期繳美元，拉高5點，最高到3.3％。