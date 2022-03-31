日本對中國的政府開發援助（ODA）3月底結束，約42年的歷史畫上句點。雖然該ODA在當今的必要性受到質疑，但不可否認其是中日人員交流的重要管道之一，如今退場，學者擔憂可能將無法遏止雙邊關係惡化。

據日本共同社消息，日本對中國的ODA開始於支援中國改革開放政策，於1979年12月時任日本首相大平正芳訪中後啟動；2018年安倍晉三訪中時宣佈將結束ODA。中國國家主席習近平對日本ODA的貢獻給予高度肯定，官媒也表示感謝，稱沒有日本的ODA就沒有中國現在的發展。

報導指出，ODA的實施機構為「日本國際協力機構」（JICA），相關人士透露，對中的ODA，迄今仍是日本歷史上最高金額的無償資金協助項目。

報導稱，鑑於中國經濟發展和反日政策，質疑其必要性的呼聲在日本高漲，最終走向落幕。但也有意見認為，被稱為中日關係的「穩定裝置」、支撐經濟領域合作的ODA退出歷史舞台，將導致人員交流減少，中日之間交流管道會變少。

一名日本外交官惋惜地表示，以ODA為由深入中國內陸了解現狀，得以與眾多中國人接觸。一位中國國際政治學者分析稱，俄羅斯進攻烏克蘭導致世界分化成美歐和中俄為主的兩個陣營，中日關係今後將惡化；該學者擔憂，在ODA也沒有的情況下，若圍繞政治和安全領域發生危機，可能將無法遏止雙邊關係惡化。