俄羅斯入侵烏克蘭受到全球關注，但剛在美國國會提出年度國防預算的五角大廈認為，俄軍在這次戰爭中暴露了許多問題，已非與美國實力接近的對手，只是「一個嚴重的威脅」，但相對來說，中國則是美軍的「持續與長期的頭號挑戰」。

《觀察者網》引述美媒《防務新聞》指出，本周一美國總統拜登提出2023財年的美國國防部預算草案，國防預算總金額為7730億美元，上升4%。但是，儘管俄烏戰爭天天登上頭條，但拜登政府的新國防戰略明確表明，中國才是五角大樓的首要關注的「最大挑戰」。

報導指出，五角大廈現在認為俄羅斯只是「一個嚴重的威脅」，但中國是美軍的「持續與 長期的挑戰」和「頭號挑戰」。部分分析人士表示，俄軍在衝突暴露出了諸多問題，已經不能作為「和美國體量接近的對手」。美軍將改變川普時代中俄並舉的「大國競爭」策略，今後將會把重心放在中國身上。

不過，儘管將中國定義為最大對手，仍有不少分析人士擔憂，美軍在新的軍事預算法案中對海上和空中武力的投資，例如反艦武器和戰機的預算，「仍然未增長到與挑戰相稱的水準」。

《防務新聞》表示，新的預算案也反應了美國國防策略的第二次轉變：川普政府2018年《國防戰略》中將「大國競爭」放在首位，同時應對中俄，而新預算摘要中，美軍的國防戰略明確「優先考慮中國在印太地區的挑戰，然後才是俄羅斯在歐洲的挑戰」。

五角大樓審計長邁克．麥考德（Mike McCord）在新聞發佈會上表示，即便沒有俄烏衝突，美國也不會將俄羅斯視為對等的對手，但俄羅斯的核武庫意味著美國仍須認真對待這個國家。

負責國防政策的國防部副部長科林．卡爾（Colin Kahl）也在推特上說，非機密版本「將在未來幾個月內公佈」，但預算摘要已經指出，中國是「美國最重要的戰略競爭對手」，而俄羅斯僅構成「嚴重的威脅」。美國國防部副部長凱薩琳．希克斯其他國防官員也呼應了這種區別，強調中國「在軍事、經濟和技術方面具有挑戰國際體系和我們利益的潛力」。

戰略與國際研究中心國防預算分析主任托德．哈里森（Todd Harrison）說，俄軍有嚴重的弱點，在經歷了這場衝突之後，他們的軍事資產和武器系統出現了嚴重的損耗，這些是短期內無法替代的。因此，與衝突前相比，俄羅斯在衝突後會變得更弱，對歐洲安全的威脅也會小得多。