去年國內爆發本土疫情，部立桃園醫院出狀況時，指揮中心只說是「北部醫院」，連「桃園」兩字都不能說；時空一轉說到萬華疫情，又變成是破口，這次的中和公寓群聚案，甚至把名牌號碼都說出來了。資深媒體評論員黃暐瀚認為，問題不在「公布門牌」，問題在「雙標」。

外界質疑，為什麼公布桃園部立醫院，部桃這兩個字的時候會叫汙名化、會造成歧視，黃暐瀚認為其實不會，但部長堅持不講，這次中和社區，一般人其實不是那麼在意，但對於那些社區住戶就有關係了，公布社區、公布門牌這個人就會被確認身分，就會造成困擾。

黃暐瀚表示，所謂造成困擾是陳時中部長自己造成的，兩年前彰化葉局長做萬人血清檢查，部長說會造成恐慌、不可以，然後機場入境要普篩、會偽陰偽陽不可以，陳時中部長以前說大量檢測後中間會有錯誤數據，所以這檢測沒有意義，而且會造成恐慌，這次基隆爆發本土群聚，卻在基隆全面普篩。

黃暐瀚質疑，難道不會造成恐慌？難道不會偽陰偽陽？為什麼以前不行現在可以？為什麼別人不行你就可以？為什麼別人公布詳細的東西或只提個名稱要罰，你講門牌號碼就沒事，而且還言之鑿鑿義正詞嚴理直氣壯。這是什麼道理？這叫雙標。