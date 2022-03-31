59歲「香江第一美人」關之琳，即使息影多年仍是不少人心目中的女神，一舉一動依舊受到外界高度關注，近日有網友曬出她在買保養品的近況，皮膚白皙透亮的好狀態，引起熱議。

有網友透露在逛街時遇到女神，還要大家猜猜看是誰，大讚她「皮膚太好了吧」，只見她雖然坐著，沒辦法看到下半身身形，但仍可以看出她皮膚白皙透亮，遠遠看依舊相當搶眼，女神氣場藏不住。

關之琳被網友捕獲。(圖／取自搜狐娛樂)

而關之琳近況曝光後，網友也紛紛留言直誇「真是明豔動人，坐在那都秒殺全場」、「關之琳是真美」、「超級大美人」，但也有網友表示「看著臉有點僵呀，不會有點假嗎？我還是喜歡那些正常老去的明星，皺紋什麼的不是才正常嗎？」對此原PO也回覆「我覺得保養自己沒有什麼錯啊」。

關之琳是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，該族的最大特點，就是專出傾國傾城的美女，而出生演藝世家的她，遺傳爸爸關山、媽媽張冰茜好基因，從小美到大，出道後就在影壇爆紅，以水靈大眼睛與獨特氣質聞名，被封為「香江第一美女」，即使已出道多年，仍維持凍齡美貌和姣好身材。