北市1名男子23日在市府轉運站上廁所時，發現隔壁間竟有男性的頭探出來，報警後警方查出對方身分竟是市議員王欣儀服務處的副主任，王欣儀則解釋副主任是聽到隔壁「有異聲才關心」，並非偷窺；但遭看的男子近日怒批根本不合理，「關心」位何不用敲門或口頭詢問就好，直言王欣儀護航說詞根本已是共犯。

據ETtoday報導，遭「關心」的男子不認同王欣儀說法，認為王就是在護航員工，他說上廁所根本不太可能會發出明顯異聲，且對方若真的要「關心」，也不應該透過從上方看，可以用敲門或出聲詢問，對方爬上隔間根本不合理，男子怒罵「請問有人相信嗎？」直言王欣儀護航說詞根奔已經是共犯「我覺得真的好噁心」。

王欣儀則釋副主任是聽到隔壁有異聲才關心，但遭看的男子近日怒批根本不合理，「關心」位何不用敲門或口頭詢問就好，直言王欣儀護航說詞根本已是共犯。（翻攝自臉書）

該名男子23日晚間在台北市府轉運站上廁所，瞥見牆面出現浮動人影，懷疑被隔壁的旅客偷窺，便立刻穿起褲子，拿出手機開啟內鏡錄影，果真拍攝到1名男子窺視他，畫面中偷窺狂的頭頂就在隔板上方來來回回，過沒多久隨即露出雙眼，甚至大膽地直視鏡頭。

王欣儀29日證實此事，表示金姓副主任是聽見隔壁廁所有異樣聲音，擔心是不是有人需要求助，基於關心才探頭查看，結果發現對方已經準備好手機拍攝；警方則查出金男當時僅探頭查看，並無涉及偷拍，事後離開轉運站廁所後，曾到提款機提款，警方已調閱相關記錄追查他的身分，全案進入偵查階段。