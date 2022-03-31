台航（2617）經台灣住友商事委託日本株式會社大島造船所建造的8萬噸級散裝貨輪「臺敏輪」，今（31）日舉行命名交船典禮。台航董事長劉文慶表示，此船型近期在租船市場維持不錯的租金水準，台航利用此一時機點簽訂3年期論時傭船合約，將有效提升公司營收。

劉文慶表示，近期疫情升溫與俄烏戰爭，為散裝航運市場帶來些許不確定性，惟在各國推動基礎建設下，原物料仍有一定程度需求，散裝航運市場樂觀以待。

臺敏輪為台航今年計畫交付三艘船舶的第一艘，船舶節能效果提升，並優於目前法規要求，達到EEDI Phase 3的標準，在市場上具有競爭優勢。接著，5月有1艘6.3萬、第三季有1艘8.2萬噸散裝船交付，目前現貨市場運價大約是成本價的二倍上下。

台航近年推行船隊汰舊換新計畫，已將船隊平均船齡降至6.2年，另為因應日趨嚴格之碳排標準，將汰除老舊船舶、伺機訂造節能船舶，以維持船隊年輕化及市場競爭力。