國家圖書館於3月28日舉行「111年臺灣學術資源影響力發布會」，透過表揚彰顯獲獎單位對學術資源與研究的貢獻。明志科技大學榮獲「學位論文傳播獎」-全文授權率私立技職校院組第一名。

國家圖書館長期致力於保存臺灣重要學術資源，建置「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「臺灣人文及社會科學引文索引資料庫」及「臺灣期刊論文索引系統」三大資料庫，廣受國內研究人員高度採用及依賴。針對學位論文、期刊及專書等學術資源利用情形，以110年底的資料庫數據分析，發布期刊出版單位及大學得獎名單，藉此表彰各界對學術的貢獻，並展現臺灣的學術能量。

明志科大表示，學校自「臺灣博碩士論文知識加值系統」建置數位論文資料以來，秉持資訊自由與公開取閱之精神，積極鼓勵博碩士生授權學位論文上網公開，近5年由94％以上的授權率提升至100％授權率，授權率能衝第一，實屬不易。全校師生仍不遺餘力提升校內研究風氣，並能分享研究成果，希望藉此為提升臺灣學術資源能見度及影響力共同來努力。