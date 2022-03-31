俄羅斯入侵烏克蘭將重創兩國經濟，歐洲復興開發銀行（EBRD）預估俄烏2022年經濟分別緊縮10％與20％。若俄烏在未來幾個月達成停火協議，烏克蘭經濟2023年可望強勁反彈，不過俄國仍將陷入長期成長停滯。

戰火摧毀烏克蘭大量基礎建設，烏國經濟短期將陷入水深火熱，而俄羅斯將面臨一連串長期挑戰，包括教育程度高的勞工外流，以及現行制裁措施讓俄國無法取得西方技術。

歐洲復興開發銀行表示，烏國直接受戰火衝擊的地區約占經濟的六成，三分之一的企業暫停運作，現階段用電量較正常水準低了60％。

如果俄烏能在未來2個月達成停火協議，歐洲復興開發銀行預估烏國2022年經濟將大跌20％，相較於戰前預估的成長3.5％。倘若烏國重建獲得國際援助，2023年經濟將能擴張23％，一舉收復2022年失土。

不過歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）指出，就算重建進展順暢，烏克蘭仍然會比以前更加貧困，因為戰火摧毀大量物資。

至於俄羅斯，出兵攻打烏克蘭後，美國與盟友採行史上最嚴厲的經濟制裁，用意是重擊俄國經濟，將俄國逐出國際金融系統，和限制其使用重要技術。

歐洲復興開發銀行預估制裁措施將讓俄國2022年經濟下滑10％，相較於戰前估計成長3％。有別於烏克蘭，俄國2023年經濟並不會反彈，可能長期積弱不振。

賈沃西克表示，俄國將面臨投資減少、國際貿易萎縮，在全球價值鏈的整合度降低，而且人口外流代表長期生產力成長減弱。

1991年創立的歐洲復興開發銀行，宗旨是協助東歐與前蘇聯國家從中央計畫經濟轉型至市場經濟。俄國2014年兼併克里米亞後，該銀行停止俄國的新投資，日前表示將關閉俄國辦公室。