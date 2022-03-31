韓國2月工業生產月增0.6％ 連5月上揚 22:222022/03/31 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局31日公布，拜晶片與電子零件生產攀升所賜，2月工業生產月增0.6％，寫下連續5個月上升紀錄。2月半導體生產月增10.1％，電子零件生產月增5.6％。與2021年同期相比，2月工業生產年增6.5％，半導體生產勁升31％。 91天期國庫券貼現率0.43％ 衝22個月新高 《韓股》經濟數據欠佳 韓股照樣上漲 #上揚 #月增 #生產 #工業生產 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金鐘視后聞妹喜獲麟兒「哭到眼罩全濕」 比自己生還感動 17:582022/03/31 娛樂 工商團體憂 衝擊產業與物價 04:102022/03/31 財經焦點 《韓股》外資續賣 韓股仍漲 16:392022/03/31 財經 美2月核心PCE物價指數 創近39年新高 22:322022/03/31 財經 李四川無意參選高雄市長！「老長官」8字回應 支持者淚崩 20:432022/03/31 政治 《國際經濟》3個月來首次 日2月工業生產轉正 11:482022/03/31 財經 配合地方政府防疫 尖點上海進行封閉生產 19:222022/03/31 財經 自行車股添新兵 明係今日掛牌上櫃 09:232022/03/31 財經 烏俄戰爭蝴蝶效應 雙北預售新案開價攀峰 12:062022/03/31 財經 《其他電子》去年獲利攻高 洋基工程擬配息14元、殖息率逾7% 11:382022/03/31 財經 機會風險並存 潛力收益多重資產策略靈活因應 12:052022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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