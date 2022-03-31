韓國統計局31日公布，拜晶片與電子零件生產攀升所賜，2月工業生產月增0.6％，寫下連續5個月上升紀錄。2月半導體生產月增10.1％，電子零件生產月增5.6％。與2021年同期相比，2月工業生產年增6.5％，半導體生產勁升31％。

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《韓股》經濟數據欠佳 韓股照樣上漲
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