義務役現役軍人二等兵基本薪資目前一個月只有新台幣6510元，折算日薪才217元，而教召士兵日薪都1050元，差了快5倍！對此，國防部長邱國正回覆說，「我承諾，一定要研議、一定要討論」。對此，網友砲轟，「想到就氣」、「調整成基本工資才合理」！

立法院外交及國防委員會今（31）日併案審查行政院函請審議「後備軍人召集優待條例草案」案等。

對於延長役期一事，邱國正表示，很多人都在追役期延長多久，目前在著墨、研擬，因為各項議題除了看敵情、訓能、訓量以及預算等都是評估一環。也不要未演先轟動，搞得人心惶惶，能表達絕對表達，一定會有一個時間，在可以狀態下，揭露哪個年次不會受影響。

義務役現役軍人二等兵基本薪資目前一個月只有新台幣6510元，折算日薪才217元，而教召士兵日薪都1050元，差了快5倍！對此，國防部長邱國正回覆說，「我承諾，一定要研議、一定要討論」。

對於義務役二兵月薪僅6510元議題，PTT網友怒轟「時薪8塊半？真丟臉」、「連休假交通費都不夠」、「調整成基本工資才合理」、「休假回家還要倒貼」、「想到就氣」、「難怪沒士氣」！