俄烏開戰至今1個多月，《華爾街日報》報導，俄羅斯獨立民調機構「列瓦達中心」最新民調顯示，自俄羅斯總統普丁2月24日發動入侵烏克蘭戰役以來，普丁在俄羅斯的支持率已從上月的71%飆升至83%。前民進黨立委郭正亮分析，《華爾街日報》會刊登這份民調比較詭異，或許在暗示美國總統拜登，「要把普丁趕下台，可能沒這麼容易」。

《華爾街日報》今(31日)報導，列瓦達中心（Levada Center）和由國家支持的民調機構最新調查顯示，約三分之二的俄羅斯人支持普丁發動這場戰爭。普丁1999年開始長期擔任俄羅斯的領導人，過去幾年的支持率在60%至69%徘徊。

上次普丁支持率大幅上升，是2014年俄羅斯從烏克蘭手中奪取克里米亞，和在烏克蘭東部工業地區煽動叛亂，當時普丁支持率從69%升至83%。而此次公布的最新民調顯示，普丁支持率從上月的71%飆升至83%。

郭正亮31日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，讓他比較好奇的並不是這份民調本身的數字，而是《華爾街日報》登了這份民調，這比較詭異，是否代表著美國不再縮緊「認知作戰」？

郭正亮解釋，早在15日俄羅斯也出現一份民調，普丁當時支持度是74%，英文媒體卻一個字也沒有，還是大陸社群平台翻譯俄媒報導才發現的，而今天公布的這份民調，普丁支持率高達83%，但是才過了2周，是真的很詭異。

郭正亮解讀，《華爾街日報》刊登這份民調，可能是在向拜登暗示，「要把普丁趕下台，可能沒這麼容易」，拜登26日在波蘭演說時，才批評普丁「不能再當權」，因此，若要靠俄國人民自己推翻政府，是有難度的。

最後，郭正亮坦言，烏克蘭總統澤倫斯基確實也有很多人支持，但這也是麻煩的地方，因為一打仗，兩邊領導人民調都衝高，那就代表戰爭不容易結束，所以這也是前幾次談判沒有成功的原因之一。

他分析，最核心的兩個問題，俄烏彼此都不回答，包含俄方要求烏克蘭承認兩個共和國獨立，烏克蘭完全沒有回答這個問題；相對的，烏克蘭要求俄軍撤兵，俄方也完全沒回答這個問題，所以至今只有談停火，和平談判沒有實質進展。