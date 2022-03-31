近期兩岸情勢緊張，加上俄烏戰爭開打，軍事力量成為最注目話題，日前副總統賴清德到大學演講時，辦投票詢問學生是否贊成恢復1年役期，沒想到在場學生壓倒性反對。對此前空軍副司令張延廷30日在節目上開炮「喊抗中保台卻不想當兵，天底下哪有這種好事」。

賴清德日前造訪大學演講，並舉辦線上投票，邀請1300多名學生使用QR code投票是否贊成恢復1年兵役制度，投票結果出爐後不支持的選項壓倒性獲勝，不少學生認為「打仗並非天天打，為何要為了打仗延長兵役」，引發網路熱議。

張延廷對此看不下去，火大開炮，痛批年輕人、大學生整天嘴裡喊抗中保台，結果連延長兵役都不願意，「天底下哪有這種好事？」，他舉俄烏戰爭為例，雖然歐美都力挺烏克蘭，但也僅止於譴責與制裁，實際上也不會派兵支援，讓澤倫斯基多次抱怨看不到盟友，就可知道最後還是要靠自己。張延廷說，要抗中保台，就要盡義務，不是只等著享受權利。

張延廷話鋒一轉，表示國軍近3年就流失8000多名人才，批評國防部該好好檢討為何留不住人，強調軍中文化必須改革，才能更進步。