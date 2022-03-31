女星柏安妮是香港80年代女神之一，昔日和梁朝偉傳過緋聞，標緻的混血臉蛋也讓她被外界封為男神的「最美前女友」，但她後來和圈外人結婚，生下兩個女兒也淡出演藝圈；柏安妮女兒許恩怡從小嚮往和媽媽一樣當明星，電影處女作就摘下東京電影節2021最佳新人，證明有外貌也有實力，近日在廣告中熱舞卻讓科班出身的她喊有點難，成品卻令人驚艷。

柏安妮是香港80年代女神之一，和性感女神李麗珍是同門同期，還都是「開心少女組」的成員，3國混血的美貌也讓她獲得大量工作機會，尤其在許多知名港片都能看到她的身影，像是《開心樂園》、《為你鍾情》和《霸王花》等；當時柏安妮還有和梁朝偉傳緋聞，更被譽為「最美前女友」，不過，她卻選擇急流勇退，回到校園完成學業，還和同學相戀結婚，婚後生下2個女兒。

柏安妮17歲女兒許恩怡。(圖/ 摘自許恩怡微博)

許恩怡是柏安妮的寶貝女兒，她繼承母業踏入演藝圈追夢，憑著電影處女作《燃野少年的天空》在「2021東京電影節」金鶴獎獲得最佳新人，她也承認媽媽對她有很深影響，讓她從小就嚮往演藝圈；而出道不久的許恩怡，近期也接到首部廣告工作，在片中大秀舞技驚艷眾人。

許恩怡在出道首支廣告中大秀舞技。(圖/ 摘自微博)

許恩怡最近為了衛生棉廣告，在片中展現從3歲就習舞的硬底子功夫，她甚至已完成所有皇家舞蹈學院分級和職業考試；沒想到她本人卻謙虛地表示，「我比較習慣純跳舞，但要配合音樂確實有點難；還要在不同的場景跳也是個挑戰，要注意表情，留意攝影機位置」。