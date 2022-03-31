美國上周初領失業救濟人數 增加至逾20萬人 22:322022/03/31 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部31日公布上周（迄3月26日止當周）初領失業救濟金人數增加1.4萬人至20.2萬人，高於市場預估19.7萬人，也高於前周（迄3月19日止當周）往上修正後的18.8萬人。前周人數為1969年來最低。 較能反映勞動市場現況的四周移動平均數，上周減少3,500人至20萬8,500人。前周續領人數減少3.5萬人至130.7萬人。 美國海軍列出退役軍艦名單 國會怒噴虛擲百億美元 美國再施壓 向中國駐美代表闡明對俄制裁措施範圍 中企深陷兩難 #前周 #日止當周 #高於 #上周 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登擬動用國防生產法提高電池用礦產 10:422022/03/31 財經 美國教授警告俄烏戰爭有未爆彈 「這國」反應卻嗨翻網友 08:342022/03/31 政治 俄烏戰爭啟示 趙春山：國安得靠自己 大陸武統將兩敗俱傷 19:592022/03/31 兩岸 AIT：台美建立聯盟 對抗對岸不公平的經濟和投資政策 13:332022/03/31 財經 陸證監會：中美有意願解決審計監管分歧 結果要看雙方智慧初心 10:252022/03/31 兩岸 美2月核心PCE物價指數 創近39年新高 22:322022/03/31 財經 高通膨時代 實質資產 投組必備 04:102022/03/31 投資理財 擱淺美國巴爾的摩港 長程輪將進行二次脫困作業 04:102022/03/31 財經要聞 中時社論》 俄烏認知戰 不應盲從西方觀點 21:152022/03/31 中時社論 外資期現貨同步作多 04:102022/03/31 證券．權證 修復行情啟動 投資美股首選大型股 15:232022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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