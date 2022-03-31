美國勞工部31日公布上周（迄3月26日止當周）初領失業救濟金人數增加1.4萬人至20.2萬人，高於市場預估19.7萬人，也高於前周（迄3月19日止當周）往上修正後的18.8萬人。前周人數為1969年來最低。

較能反映勞動市場現況的四周移動平均數，上周減少3,500人至20萬8,500人。前周續領人數減少3.5萬人至130.7萬人。