「差點被硬來」，有名正妹在交友軟體認識一名男生，她表示受男生邀約出去約會，男生邀請她回家吃某種草本香料做的餅乾，基於好奇便答應前往；她吃完餅乾，感覺到「全身輕飄飄」，驚覺有異便藉故趕緊逃離，經過此事她稱變得害怕認識新男生；網友罵翻表示「是神農氏嗎，還要嘗百草」，還有網友質疑她是否吃到二級毒品大麻做的餅乾。

一名女網友在「Dcard」論壇匿名發文，她表示平時打扮中性，與男生相處也不會搞曖昧，她日前在交友APP上認識一位男生，由是她將對方當作哥們在聊天，有次雙方聊得很開心，男方主動問她要不要約見面，她便答應並前往赴約，她提到兩人一開始都滿正常，散步聊天直到對方開口邀約她去男生家玩，並想試嘗對方做的某種草本餅乾。

她沒想這麼多且基於好奇心，想嘗嘗餅乾是否如男生提到吃了「心情會好」便答應前往；她表示兩人吃了特殊餅乾後，坐在一起看電影，此時她感覺「全身輕飄飄」很放鬆，但她開始看到男生往她靠近，並開始摸她稱「躺下來才舒服」，她感覺沒力氣，氣氛越來越不對，編個理由稱隔日早上還有課，趕緊逃離現場；她後來表示發生這種事不敢和家人、朋友開口，也導致晚上睡不著，現在也變得害怕認識新男生。

有名正妹基於好奇心吃了男網友做的某種草本餅乾差點失身，網友大罵她「是神農氏嚐百草嗎」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友罵翻表示「老師有教過陌生人給的東西別亂吃」、「不要跟陌生人在單獨的空間」、「你是神農氏嗎，還要嘗百草」、「不要去密閉空間，好可怕」、「你是不是太單純了」。

另外還有網友質疑原PO是否違法，認為原PO可能吃到二級毒品「大麻」製作的餅乾，並認為原PO已經違法不自知，還敢上網PO文討拍，但也是網友緩頰，認為原PO可能吃到國內尚未列管的「墨西哥鼠尾草」製作而成的餅乾，也表示此「迷幻草」直接食用可以達到迷幻效果。

有關「墨西哥鼠尾草」，警方近年查緝毒品同時，曾頻繁在嫌犯身上找到墨西哥鼠尾草，有些人會將此草成為大麻的替代品使用，澳洲已在2002年率先禁止，美國有13州也將此草列管，英國、日本、韓國及香港也有立法規範；台北地檢署檢察官曾表示，毒品審議委員會已開始「墨西哥鼠尾草」審議，若審議通過，會將此草列為類似大麻的第二級毒品，若施用、持有、及轉賣都有罪。

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