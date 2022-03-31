看診時要怎麼跟醫生說明症狀才妥當？禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，曾有一名自稱有胃食道逆流的30歲女性來看診，結果檢查後才發現，她罹患的是「食道弛緩不能症」，與胃食道逆流大相逕庭，因此呼籲，大家看診時應詳細的把身體變化及感受說出來，而不是劈頭就說自己得了什麼疾病。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書粉專分享，曾有一名30歲的女性到診所看診，劈頭就說自己有胃食道逆流，但吃藥半年都不見好轉，咖啡、甜食等禁忌食物也都戒了但還是沒有用，以前也曾照過胃鏡，醫生也說是胃食道逆流。

林相宏詳細問診後得知，患者每天都會吐，尤其是吃飽飯後，或吃到比較硬、乾的食物，都會吐的更厲害，一躺下食物和水會直接衝上來，經常因此嗆到咳嗽不止，且半年內已經瘦了5公斤。

林相宏心想，上述症狀跟典型胃食道逆流的症狀不太一樣，便重新幫她照了一次胃鏡，結果發現，患者的食道裡面滯留了不少液體，而且食道口非常緊，還要花點力氣胃鏡才能進到胃部，懷疑患者是罹患與胃食道逆流相反的疾病，叫做「食道弛緩不能症（Achalasia）」。

林相宏解釋，食道弛緩不能症就是由於食道口過緊、無法放鬆，導致食物過不去；而胃食道逆流則是賁門過鬆，導致食物從胃逆流上來。事後患者做了進一步的檢測後，確診為食道弛緩不能症，而這項疾病的治療方式與胃食道逆流可說是天差地遠，因此患者才會一直好不了。

林相宏提醒，看診時應該告訴醫生不舒服的「症狀描述」，並詳細的把身體變化及感受說出來，而不是劈頭就說自己得了什麼疾病，否則可能誤導醫師診斷，也無法得到正確的治療。