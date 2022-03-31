俄烏戰爭至今逾1個月，雙方代表30日在土耳其伊斯坦堡談判，但俄軍轟炸平民區、烏克蘭戰士持續推進，尚未能看到邁向和平的曙光。命理專家小孟老師從星座和塔羅牌預言，即使戰爭停止，烏克蘭也會發生內戰，烏國總統澤倫斯基以後會很麻煩。

小孟老師29日在《新聞挖挖哇》節目中預測，五月會走正義牌，很多東西都會得到平衡，烏克蘭、俄羅斯之間會慢慢達到一種妥協，因為雙方都不想再拖下去了，所以這張牌顯示五月時會變得比較好。

小孟老師接著表示，普丁和澤倫斯基都是風象星座，2022年就是風象星座的戰爭，風象是天秤、水瓶、雙子這3個星座，普丁是天秤座，很愛面子，他如果發動戰爭或是做什麼事，其實早就算好最慘會怎麼樣。

澤倫斯基則是水瓶座，水瓶座有著叛逆性格，也就是說「你越弄我，我越是想要叛逆反抗，我就看看會怎麼樣」，講話也比較直接，因此以雙方這種狀況，戰爭應該會拖很久。

小孟老師甚至預言，即使接下來戰爭停止，烏克蘭也會有內戰，因為打了半天，結果澤倫斯基竟然妥協，變成中立國，澤倫斯基之後會很麻煩；普丁則會拿到他想要的，他要的並不是烏東一個小小的地方，有可能會拿到烏克蘭一半領土。