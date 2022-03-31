一般認為工程師高薪，尤其不少大公司的工程師，薪水更令人稱羨，不過有網友透露，他朋友是清大理工學碩士，結果不去當工程師，竟然跑去當法官，質疑他是不是頭殼壞去？沒想到竟有不少人贊同當法官更賺，直呼「五年後退下來繼續當律師，你就知道差別」。

這名網友在《PTT》表示，他有認識的朋友是清大理工學碩士，令他意外的是，畢業後不去當工程師，反而去讀科法所後還考上法官，他指出現在工程師年薪基本250萬起跳，但法官可能只有150萬，質疑朋友工程師不當去當法官，是不是頭殼壞去？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「工程師工時多長啊」、「工程師爆肝啊」、「工程師老了要買藥吃」、「五年後退下來當律師，你就知道差別」、「傻傻的，法官比你想像的賺得多」、「法官之後轉律師，才是開始賺錢好嗎」、「重點不是法官，是退下來後」、「沒有退場機制的職業，超讚好嗎」。

還有人認為「法官社會地位高於工程師」、「法官可以判人生死，工程師只能判晶圓好壞」、「一個當狗一個當神」、「當然選擇法官啊」；不過也有人不以為然表示，「法官工時也不低啊」、「現實是你想當還未必當得上」、「要比薪水還可以說，有醫生不當，跑去當台北市長」。