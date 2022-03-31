桃園一名居家隔離男子在28日開車到竹縣的電子遊戲場消費打電動，被竹北警分局員警發現，警方今天表示，現場規勸男子盡快離開返回居家隔離住所，同時也依法告發。

新竹縣政府警察局竹北分局今天發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，警方在28日組成聯合稽查小組，針對轄區內特定娛樂場所、視聽歌唱業、電子遊戲場執行威力掃蕩臨檢，加強宣導及稽查是否符合防疫相關規定。

警方指出，經稽查發現，受檢場所查獲1起違反桃園市政府衛生局匡列居家隔離對象，偷跑至竹北轄區內電子遊戲場打電動等消費，另外，還有7件為未落實實聯制登記、未量測體溫等防疫規定，均將依違反傳染病防治法移請新竹縣政府主管機關裁罰。

警方表示，目前正值國內防疫關鍵時刻，警方也呼籲業者請務必配合，做好防疫工作，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。（編輯：謝雅竹）1110331