百萬網紅「Yumi.k」過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，讓她憑傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，如今IG粉絲數已攀升到128.7萬。之前曾有網紅張香香把UU放在「水豚君」上合影引發熱議，今(31日)Yumi則分享了被「蜜袋鼯」襲胸的影片，還一秒露出靦腆的幸福表情說：「刺刺的」，除了讓網友狂噴鼻血外，也火速累積觀看數直衝10萬大關。

Yumi今在IG分享了一支6秒影片，畫面中她一頭旁分整齊清純直髮，身穿一襲白底蕾絲邊小碎花洋裝，低胸剪裁讓她的性感雪乳適度露出；只見她將一隻巴掌大小的蜜袋鼯放到胸部上，小動物並沒有慌張跌落，很快轉個身就找到了重心，穩穩在美麗的山丘上站立；Yumi胸部被放上蜜袋鼯時，害羞地秀眉微微一蹙，但隨即一秒露出並不討厭的神情，帶點靦腆的幸福感，旁邊好友喊：「舒服的啦～」。

Yumi寫道：「好可愛的蜜袋鼯，觸感好奇特，在我胸部上刺刺的，好像在胸上按摩」；網友噴鼻血讚回：「怎麼那麼幸福」、「好羨慕呀」、「看他好幸福」、「我要當那隻密袋鼯」、「是男人都羨慕這隻蜜袋鼯」、「有趣的體驗」、「我也有養一對，其實指甲要常修剪，不然是會抓傷妳喔」、「真美！」、「我嫉妒了」、「超臭的@@」、「它享受了它上輩子修來的福氣」；4小時破8.5萬讚，隨時衝破10萬大關。

Yumi穿著大尺度服裝出現在公眾場合已經不是第一次，先前她曾只穿內衣，下面套件黑色運動長褲就到羽球館打羽球，對比旁邊運動民眾都是偏保守舒適的運動服裝，只穿內衣的Yumi成了羽球館中最吸睛的存在。