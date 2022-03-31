即將迎來清明兒童連假，不少民眾會前往山區掃墓，或是利用假期外出郊遊踏青、野宿露營。對此，台北慈濟醫院急診部林柏蓁醫師表示，台灣氣候溫暖潮濕，適合蛇類生長繁殖，3、4月氣溫回升又逢清明春雨，正是蛇類結束冬眠開始活動的時期，提醒民眾從事野外活動時，須慎防毒蛇咬傷。

台灣常見的六大毒蛇咬傷中毒，依其毒性可分為出血性、神經性及混合性三類。毒蛇咬傷症狀嚴重程度會因毒性強度，注入人體毒液量及咬傷部位不同而有差異。出血性毒蛇咬傷，如：赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇，輕則咬傷處瘀血、腫脹、起水泡或血泡，重則引發肌肉組織壞死，腎衰竭，凝血功能異常，橫紋肌溶解症，腔室症候群等致命併發症；而神經性毒蛇咬傷，如：雨傘節、眼鏡蛇，輕則造成噁心、嘔吐、腹瀉及肢體麻木感等症狀，甚而引發眼瞼下垂、複視、視力模糊、口齒不清、流涎等全身肌肉麻痺癱瘓症狀，嚴重恐致意識不清昏迷、呼吸衰竭，進而死亡。

混合性毒蛇咬傷，如：鎖鍊蛇，則兼具出血性及神經性毒性。林柏蓁醫師指出：「不同毒蛇各有其專屬血清，可治療這些不慎被咬傷的患者，減緩傷害，大幅降低過去須手術清創，截肢，併發重症或死亡的比例。因此，若不慎被蛇咬傷時須保持鎮定，認清蛇的特徵（外型、顏色、花紋），最好用手機拍照，有利醫師識別蛇種，對症下藥。」

除了牢記蛇的外觀外，第一時間的緊急處置也相當重要，包括：預先脫下手錶、戒指等束縛物，以防肢體腫脹後壓迫造成壞死；以清水或生理食鹽水沖洗傷口；避免跑動，過多的動作會促進循環加速蛇毒擴散；同時，盡可能保持患肢低於心臟，減少毒液回流心臟。林柏蓁醫師強調，被蛇咬傷處理方式有別於一般傷口，錯誤的處置不只沒有幫助，甚至可能加劇病情，如：冰敷、使用止血帶可能影響血液循環，增加肢體缺血風險；抬高患肢則會加速毒液擴散回流心臟。此外，切開傷口、用嘴吸出毒液、塗抹尿液、喝酒止痛等，都是常見的錯誤觀念。

緊急處置後應儘速就醫接受血清治療，送醫前可先與醫療院所確認是否有血清庫存，避免後續需耗時轉診延誤治療。林柏蓁醫師表示，除儘速施打毒蛇血清治療外，急診就醫仍首重於咬傷病人生命徵象的維繫、傷口處理、破傷風疫苗施打、疼痛控制，血液檢查，以及後續監測傷口與症狀的變化。最後他呼籲，預防仍勝於治療，連假期間野外活動機會多，無論上山掃墓還是前往郊區遊玩都應遵循下列四點，做好自我防護措施，以防蛇咬。

1. 避免裸露：穿著長袖衣物及長靴，盡可能包覆全身，避免赤腳、拖鞋，減少蛇咬機會。

2. 打草驚蛇：進入草叢時先以手杖或木棍撥動，打草驚蛇。

3. 提高警覺：蛇類喜於夜間、清晨及雨後出沒，若於這些時間出入山林，須增加照明並提高警覺。

4. 留意棲地：樹上、草堆、岩洞、陰濕處皆可能為蛇的棲息地，故須避免赤手伸入草堆、樹洞或搬動石塊。另外，多數毒蛇擅長游泳，民眾涉水時也應小心留意。