比亞迪集團旗下，在大陸有「車芯第一股」、「功率半導體龍頭」的比亞迪半導體，其A股創業板上市計劃再遭波折。3月31日晚間傳出，深交所中止比亞迪半導體創業板IPO審核，因其財務資料已經超過有效期。消息傳出立刻受到市場關注。

綜合陸媒報導，大陸現在是全球電動車生產大國，但在晶片、操作系統上仰賴海外的劣勢始終難以追上。大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部部長苗圩日前曾經批評大陸車企的「缺芯少魂」，並指出國外已經開始有汽車廠向台積電投資、要產能，「我們的汽車廠只會在那兒光叫喚」。

在此背景下，以車規級半導體為核心，在該領域布局已從晶片設計、晶圓製造、封裝與測試，到系統及應用測試的比亞迪半導體，一度被大陸業界寄予厚望，期待其能緩解大陸晶片被「卡脖子」的難題，但如今其上市又突遭變數。

事實上，這並非比亞迪半導體在上市道路上首次出問題。2021年6月，比亞迪曾經向深交所提交過一次招股書，但之後因公司聘用的發行人律師事務所被大陸證監會立案調查，導致IPO審核中止。