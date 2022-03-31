台灣首檔由影視製作公司主導的私募基金「合影視」31日宣布成立。由瀚草文創發起並擔任普通合夥人，邀集東森電視、台灣大哥大為有限合夥人，預計3年內募資5億元，投資至少10～15部影視作品，第一階段已募得2.5億元，每年投報率至少要拚10～15％以上。

同時，瀚草投資影視公司，組織內容聯盟團隊，包含恐怖片「紅衣小女孩」系列IP製作公司、「誰是被害者」導演莊絢維的「十隻手指電影制作所」，「華燈初上」導演連奕琦、製片張雅婷及陳亮材的「天予電影」與瀚草文創合資的新品牌「無界限」公司，及台灣首家上櫃品牌電商「軒郁國際」等6家，打造生態圈。

合影視31日舉辦啟動暨內容戰略夥伴發佈會。執行長曾瀚賢指出，合影視關注影視產業項目的投資，一方面引入資金投資作品、人才，活絡市場，讓穩定投報率的資金持續投入影視產業，另方面與國際平台、銷售市場建立長期合作關係，形成投資、人才、市場的正向循環。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣影視內容進入戰國時代，需要集結更多優質演員、導演、製作團隊打造旗艦級影視作品，將臺灣內容推向世界。台灣大除了與Disney＋合作，旗下ＭyVideo也參投台灣影音作品，累積投資30部、投資額破億元，未來與合影視內容策略夥伴合作，一起推出精彩作品。

合影視團隊孵化投資多部影視作品，類型多元並行銷世界，包括《誰是被害者》、《麻醉風暴》、《紅衣小女孩》系列、《茶金》等，建立具戰略意義的發行網，在台灣或華語市場（愛奇藝、騰訊視頻、優酷）、東南亞（Starhub）、歐美（Netflix、Disney＋）平台的收視、網路點擊與電影票房頻創佳績。