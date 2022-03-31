為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲各國都同意必須制裁俄羅斯，但在實際做法上卻一直投鼠忌器，因為俄羅斯供應了歐洲主要的天然氣。德國開始考慮農牧場的「生質甲烷」，也就是舊稱的沼氣生產，可能是解決方案之一。

在柏林以西一小時車程的彼得凱姆農場(Peter Kaim's farm)，有著德國較大規模的生質甲烷工廠，原料是農場裡常見的有機廢物，包括糞肥、玉米和草料，全都放進巨大的圓筒裡，由細菌驅動「甲烷化」的腐質過程，當然，氣味非常強烈。

所生產出的沼氣可以供應給Ribbeck村的迷你發電廠，足以為該村大約 20戶家庭供暖，設計這一套沼氣發電系統的彼得凱姆得意的告訴記者，「我們農場100%的能源都自給自足。」

當烏克蘭戰爭爆發後，這位農民立即投書給政府，呼籲應該正視沼氣發電的潛力，他表示如果國家願意提供有利可圖的政策，生質甲烷可望成為德國能源中更大的部分。

在烏克蘭戰爭之前，德國從俄羅斯進口55%的天然氣、一半的煤炭和大約35%的石油。但是如今柏林為了配合制裁，必須擬出降低對莫斯科能源依賴的政策，因此沼氣行業也就在這一波能源危機中看到了自己的機會。

德國政府本月宣布，「希望增加綠色天然氣的產量」，所謂「綠色天然氣」就是「生質甲烷」，也就是沼氣，這表明他們的意見正在被採納。但目前，沼氣僅佔德國能源消費量的1%。

德國沼氣生產商聯合會主席霍斯特‧喜德(Horst Seide)表示：「如果政府願意降低一些監管障礙，我們可以立即提高20%的產量，相當於5%的俄羅斯天然氣進口量。」

德國沼氣在2000年代初期曾盛極一時，當時受到政策的大力支持，其成為歐洲領導者。然而從2014年開始情況有了改變，主要反對意見在於「污染」，生質甲烷在大規模工業化的過程中，會帶來水污染、污染氣體洩漏的風險，被批評造成嚴重環境問題。

而且更重要的是，當時在生質燃料的製作過程中，會使用糧食作物來製作燃料，這影響了糧食安全而受到批評。

因此德國沼氣設施自2014年以後急劇下降，在2013年有1,526座，到2014立即剩下94座，到 2021年僅有60座。

該行業表示，開發初期確實有不少問，但是如今已經從錯誤中吸取了教訓，比如以往使用玉米為材料，但如今已經可以使用農業廢料來進行。

但是，根據德國環境署的數據，目前德國生質甲烷的有機物質中，仍有80%來自特殊種植的作物，顯然技術還尚待克服。