67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患「失語症」，經家人宣告將息影專心治療。由於金酸莓獎今年特別設立了「布魯斯威利最糟演出獎」，揶揄他是「爛片之王」，如今遭到粉絲圍剿，官方也立刻出面發文致歉。但金酸莓獎並非只有一味開酸，今年鬧掌摑風波的威爾史密斯，就在打人及得影帝的前一天，被金酸莓頒發「最佳贖莓獎」；或許可這麼公關考量地預測：下屆的贖莓獎得主很可能就會是布魯斯威利？

「終極警探」布魯斯威利常因拍片成績不佳而被金酸莓獎嘲弄，是提名、得獎的常客，他20多年前就曾以《世界末日》、《終極密碼戰》和《緊急動員》獲得金酸莓最差男主角獎。去(2021)年老布量產8部電影，包括《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極生存戰》、《終極異噬界》，還有片名沒冠上「終極」二字的《American Siege》、《Fortress》《惡夜性追緝》《非法地帶》等，但在影評眼中普遍都評價不高；本屆金酸莓決定為他增設「個人專獎」，評選哪部片才是他的「爛中之爛」，最終評選出來的「爛片之王」就是《終極異噬界》。

但日前傳出老布罹患「失語症」，經家人宣告將息影專心治療，金酸莓的揶揄如今遭到粉絲圍剿，官方也立刻出面發文致歉。金酸莓獎官方推特上回應網友：「金酸莓獎對於布魯斯威利被診斷出的病情非常抱歉，也許這可以解釋他為何在2021年接演這麼多電影，我們與布魯斯及他人的家人獻上最深的致意」，但看到底下大批網友仍不領情，金酸莓獎再度回應「必須澄清，我們得知布魯斯威利罹患病症的時間點，跟各位一樣，都是在今天早上」。表明他們在評選結果出爐前絕不知道老布的病情，避免陷入類似克里斯洛克（Chris Rock）酸人被打臉的窘境。

金酸莓獎發文向布魯斯威利致歉。（摘自推特）

但歸根結柢，金酸莓獎的設立，是純粹的毒舌酸民機構亂放砲嗎？也並非如此，其實有不少專業影評人，並不想一味跟隨奧斯卡的政治正確風向走，也想對表現不好的電影、導演、編劇、演員針砭批判，帶有一點「恨鐵不成鋼」的意味在。因此當威爾史密斯演出影帝級作品《王者理查》時，金酸莓也不吝讓他「贖莓」一次洗白。布魯斯威利罹患失語症，恐怕日後不容易有推出佳作洗白的契機，而且是不可抗力因素（非過氣或退休），金酸莓若以挽救被批評輿論的公關考量，似乎可以提前一年這麼預測？下一屆的「最佳贖莓獎」得主就會是布魯斯威利。