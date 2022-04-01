豐田汽車台灣生產基地國瑞汽車，長年積極參與各項公益活動，有鑑於台灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，為了提升低年級學童的防災意識以及在災害發生時的安全性，國瑞汽車從2017年開始投入「在地小學防災頭套捐贈活動」，希望能有效降低孩童於發生自然災害時可能受到的傷害，迄今已邁入第六年，累計共捐贈約5千個防災頭套。

考量到桃園市復興區的小學位置比較偏遠，得到的資源亦較為匱乏，因此捐贈對象除了中壢地區芳鄰－內定國小、大崙國小之外，國瑞汽車今年也將防災頭套捐贈給復興區的三民、霞雲、奎輝、光華、高義、長興、三光、羅浮等小學，共計捐贈十所學校、共750個防災頭套。

國瑞汽車表示，捐贈的防災頭套功能相當廣泛，本身可以耐受一定的衝擊力，地震發生時，戴上防災頭套，可以避免落石、玻璃等掉落物的砸傷，確保頭部的安全，空出的雙手也有助於應變突發狀況。另外，頭套使用防燃布料，可避免火舌馬上衝擊頸、臉部燒傷。其鮮豔的橘黃色及求救口哨及名牌皆能提升救援機會及效率。平時也可當作午睡枕與座椅靠墊。

由於受到各校的好評，國瑞汽車希望藉由防災頭套來落實從小培養安全防護意識，並表示將持續推動此活動，展現「真心守護」在地小學學童的實際行動。